Tallinn toetab ERRi saate valmimist

Tallinna linnavalitsuse nõunik Priit Simson sõnas Postimehele, et ERRi kajastus on vajalik. Nii saavat riigi aastapäeva väärikalt ja suure kõlapinnaga tähistatud.

«Ka Tallinna Televisioonil on sel õhtul vabariigi aastapäevale pühendatud programm, kuid see on erinev, sest kahes kanalis sama sisu pakkuda pole mõttekas. Aga usume, et vabariigi sünnipäeva üritusi leidub igale maitsele,» rääkis Simson ERRiga koostöö tagamaadest.