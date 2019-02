Õues tapvalt libe? Ei see õiget ratturit heiduta!

Väljas on libe, kuradi libe, puhub vastik tuul ja miinuseid on paar pügalat, aga Märt Märtson ei tee seda märkamagi. Tõstab oma kodus Viimsis koridori lae alt imepeenikeste rehvidega võidusõiduratta maha – nüüd alles läheb sõiduks! Ja see meeldib talle.