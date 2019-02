Galerii: kommunismiohvrite memoriaali juures peeti kõnekoosolek

Mul on seda tegusat noort peret nii lihtne ette kujutada. Just selliseid inimesi on ka täna igal pool Eestis, kus elu käib. Või on õigem öelda teistpidi – elu käibki seal, kus on selliseid inimesi. Inimesi, kes nähes midagi, mis vajab tegemist, kutsuvad kaasa ka teisi ja lihtsalt teevad ära – teevad sellist Eestit, nagu nemad oma kodukohas näha tahavad. Need inimesed teavad, et elu meie ümber on just selline, milliseks me ise ta oma tegude või tegematajätmistega kujundame.