Fotod ja video: inimesed kogunesid EKRE tõrvikurongkäigule

Vabariigi aastapäeva tõrvikurongkäik Tallinnas on Sinise Äratuse ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna suurim iga-aastane ettevõtmine. Korraldajate sõnul on see austusavaldus Eesti vabaduse eest võidelnud ja rahvusriigi loonud esiisadele. Samuti soovitakse rongkäiguga saata tänapäeva ja tulevikku sõnum, et üheskoos oma rahvaga jääme püsima sadadeks ja tuhandeteks aastateks.