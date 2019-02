Mart Kalm: õpetajatele lubatakse 2000 eurot kuus, meie ei saa seda dotsentidelegi pakkuda

Maaülikooli rektor Mait Klaassen ütles, et paremini teenivad need õppejõud, kellel on kõrgem kraad. «Loomulikult professiorid ja eriti meie juhtivprofessorid teenivad kõige paremini, aga ka nemad teenivad võrreldes muu seltskonnaga juba nõndapalju vähem, et tegelikult me vajume läbi klaaspõranda, mitte klaaslae. Ja see ei ole mitte klaasist, vaid see on auguline.» Klaassen lisas, et kui paar aastat veel samamoodi edasi läheb, siis ei ole enam ülikoolides õppejõude, sest igal pool mujal on palk parem.



TLÜ rektor Tiit Land märkis, et lisaks peaksime seisma selle eest, et eesti keeles tehtaks rohkem lõputöid, ka doktoritöid. «Probleem ei ole selles, et inglise keel surub peale, probleem on selles, et me teadvustaksime, et eesti keelt on vaja hoida.»