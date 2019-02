Talentide linn: kui kaugele Eesti 200 lendab?

Tänaseks on lennuk veetud kõnnitee äärest veidi kaugemale, selle asemel on aga hoopis ühe EKRE kandidaadi näopildiga auto järelkäru. Lennuki välimus on aga muutunud selliseks, et see teeb Eesti 200 kandidaatidele Meelis Niinepuule ja Toomas Uibole pigem antireklaami. Piloodikabiini klaasid on puruks löödud ning valget värvi tiivad ja lennukikere on poriseid jalajälgi täis. Kui selline lennukiromu üldse õhku peaks tõusma, siis vaevalt ta eriti kaugele lendab.