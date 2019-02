Selgusid esimesed Andres Ammase fondi stipendiumi saajad

Esimese stipendiumi sai Haapsalus Rannalõõtsa festivali ja võistumängimise algatanud ja seda aastaid vedav pillimees Anti Nöör. Ta on algatanud Läänemaal täiesti uue traditsiooni, mida on vedanud on igapäevase leivatöö, pottsepatöö kõrvalt. Kuni kolmepäevane Rannalõõts on juba toimunud kaheksal suvel ning kolmandat korda kogunevad Läänemaa ja ümbruskonna pillimehed märtsi lõpus Haapsallu võistumängimisele, teatas Andres Ammase fond.