Fotod: Raekoja platsilt startinud kuumaõhupall maandus edukalt

«Hea meel on teatada, et ajalooline lend algusega Raekoja platsilt on teoks saanud ja sinimustvalge õhupall kahe koolinoore ja kahe piloodiga maandus edukalt pärast kella 16 kümmekond kilomeetrit stardipaigast Kiili valla Vaela külas. Tänan kõiki osapooli, kelle abiga põnev lend teoks sai, eriti vapraid koolinoori ning samuti Eesti Lennuspordi Föderatsiooni ja MTÜ Lennuklubi Keelutsoon,» ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.