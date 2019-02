Ekspert: tänapäeva eestlane ootab töölt seda, millest Vargamäe Andres ei mõelnud

Seekordses ETV saates «Suud puhtaks» arutleti selle üle, kuidas on eestlaseks olemine «Tõe ja õiguse» aegadega võrreldes muutunud ning milline on 21. sajandi eestlane.

Need asjad, mida inimesed töö kaudu soovivad, on üldiselt jäänud samaks: pere turvalisus ja heaolu. «Ainult ootused tööle kui sellisele on hästi selges muutuses,» sõnas Jamnes. Tema sõnul oodatakse, et töö poleks kannatus ning et see pakuks põnevust ning enesearengu momenti.