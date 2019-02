USA esindajatekoda võttis vastu eriolukorda tühistava resolutsiooni

Demokraatide enamusega esindajatekoda kiitis resolutsiooni heaks häältega 245-182 ja see läheb nüüd senatisse, kus on napp enamus vabariiklastel. Esindajatekojas hääletas koos demokraatidega eriolukorra vastu ka 13 vabariiklast.

Resolutsiooni saatus senatis on ebaselge ja vabariiklasest president Trump on ähvardanud sellele veto panna.

Presidendi samm järgnes kongressi otsusele kiita heaks vaid umbes veerand 5,6 miljardi dollari suurusest summast, mida ta piirimüüri rajamiseks taotleb. Trumpi otsuse eriolukord välja kuulutada on kohtus vaidlustanud vähemalt 16 osariiki.

Föderaalvalitsus on sellest hoolimata jätkanud eriolukorda ära kasutades umbes 6,6 miljardi dollari kokkukogumist, peamiselt kaitseministeeriumi eelarvest.

Demokraadid on tauninud eriolukorra väljakuulutamist kui presidendi võimuliialdust ja põhiseaduse rikkumist, sest see võtab kongressilt võimu otsustada valitsuskulutuste üle.

Vähemalt kaks vabariiklasest senaatorit - Susan Collins Maine´ist ja Thom Tillis Põhja-Carolinast - on öelnud, et toetavad eriolukorda tühistavat resolutsiooni. Lisaks neile peaks resolutsiooni senatis vastuvõtmiseks seda toetama veel kaks vabariiklasest senaatorit, sest demokraatidel on senatis 47 kohta vabariiklaste 53 vastu.