Tallinna väikese ringtee plaan saab jälle hoo sisse

«Me alustame Tallinna väikese ringtee eelprojekteerimisega, see saab olema tähtsam transpordiprojekt kui Ülemiste, Haabersti ja Reidi projektid kokku,» ütles linnapea Taavi Aas tänasel linnavalitsuse pressikonverentsil.

«Tallinna väike ringtee kulgeb Ülemiste järvest lõunas ja selle eesmärk on ühendada erinevaid linnaosi ilma kesklinna läbimata. Nii pääseks tulevikus hõlpsamalt Järvelt Lasnamäele, vähendades samas liikluskoormust Ülemiste ristmikul, Järvevana teel ja Tammsaare teel,» selgitas linnapea.

Linnavalitsus langetas täna otsuse allkirjastada vastav koostööprojekt, mille teised osalised on maanteeamet, Rae vald ja Tallinna Lennujaama AS. «Eelprojekti maksumus on hinnanguliselt umbes 800 000 eurot, täpne maksumus selgub siis, kui hange on läbi viidud. Tallinna osa selles on natuke üle 300 000 euro,» lausus Aas.

Ta lisas, et ringtee plaaniga minnakse edasi nii, nagu omal ajal see idee oli. Üks võimalikke versioone, mida uuritakse, on ka ringtee läbiviimine Tallinna lennuvälja radade alt.

Kommunaalameti juhataja Ain Valdmanni sõnul peaks ringtee läbiviimine lennuradade alt olema tehtav ka nii, et polegi vaja radasid üles kaevata. «Kõik oleneb tehnoloogiast, aga isegi siis, kui tööd tehakse avatud meetodil, on lennujaam öelnud, et tööde ajaks tehakse lennurajad lühemaks ning need lennukid, millel on tingimata pikka rada vaja, maanduvad sel ajal Helsingis,» rääkis Valdmann.

Ta lisas, et võib kaaluda ka varianti, kus tee läheb lennuradade tagant mööda, aga eelprojekt tehakse ilmselt arvestusega, et ringtee läheb lennuradade alt läbi.