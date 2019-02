Õiguskantsler kutsub kokku inimõiguste nõukoja

«Nõukoja moodustamine on üks sammudest, mis on seotud sellega, et õiguskantslerile lisati eelmisel aastal Riigikogu otsusega ÜRO puuetega inimeste konventsiooni täitmise järelevalve ja rahvusvaheliselt tunnustatud riikliku inimõiguste asutuse ülesanded,» ütles õiguskantsleri kommunikatsioonijuht Janek Luts.