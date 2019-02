Ossinovski vastulause: madalapalgaline kaotas vaid 24 eurot

«Kui inimesi brutopalk oli kõigil aastatel 500 eurot, siis 2017. aasta lõpuni on arvel sama palju raha, 2018. aasta lõpuks võitis inimene uue süsteemiga 108 eurot, 2019. aasta lõpuks võidab 180 eurot,» saatis Ossinovski veel täpsustava kirja.

Ometi on ka Ossinovski arvutustest näha, et 2016. aasta seadusemuudatusest miinimumpalga lähedast palka teeniv inimene ei võitnud. Võrreldes vana süsteemiga on suur osa ajast tal vähem raha reaalselt käes.