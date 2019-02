Mitte madalapalgaliste pügamine, vaid hoopis nende võit

Pressikonverentsil te ütlesite, et neev vähekindlustatud inimesed, kes jäid ilma 30miljonist eurost, et nad hoopis võitsid. Mida te silmas peate? Postimehe arvutused näitavad selgelt, et nendel inimestel jäi maksutagastus ühel aastal lihtsalt vahele. Nad kaotas konkreetse summa, ligikaudu 700 eurot inimese peale aastas. Kuidas on see õiglane riik, mida lubate?

Tõsi on see, et madalapalgaliste maksutagastus 2018. kevadel ei toiminud. See puudutas tsirka 80 000 inimest ja suurusjärgus umbes 27 miljonit. Kui me vaatame perioodi pikemalt ja liidame siia juurde ka uue süsteemi, mis on tulumaksuvaba miinimum 500 eurot, siis need inimesed, kes teenisid madalat palka, igakuiselt võitsid. Kui liita see võit 12 kuu peale kokku, siis võib öelda, et nad teenisid selle summa, mida nad tol korral deklareerida ei saanud, uue süsteemi pealt tagasi.

600 000 inimest on uuest süsteemist võitnud ja rahaline vääring sellest võidust on 200 miljonit eurot.

Miks te nii tegite, et jätsite ühe tulumaksutagastuse vahele? Rahandusministeerium kinnitas, et nad olid sellega igati kursis. Kuidas see peaks olema õiglane, et neil jääb üks tulumaksutagastus lihtsalt vahele?

See madalapalgaliste maksureform oli keeruline ja nõudis kindlasti inimestelt arvutamist. Rahandusministeerium andis teate välja 6. jaanuaril 2017. muutub madalapalgaliste maksutagastus.

Siin ei ole küsimus kommunikeerimises, vaid teadlikus otsuses jätta üks maksutagastus vahele. Te tõmbate neil samadel inimestel, kellele õiglast riiki lubate, lihtsalt naha üle kõrvade.

Ma ei nõustu selle väite ja küsimusega. Lõpuks see võit 2018. aasta lõpuks selle uue süsteemiga tuli, mida nad ei saanud deklareerida 2018. aasta kevadel.