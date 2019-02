Saksa politsei avastas eestlase, somaallase ja hollandlase sõiduautost 13 koera

Hollandisse teel olnud mehed peatusid oma auto Rintelni lähedal kiirteel puhkeplatsil ja nad lasid autos olnud koerad muruplatsile lahti, et neile juua anda. Juhuslikult samas parklas peatunud auto juhile tundus, et mehed annavad koertele liiga vähe juua ja ta kutsus kohale politsei, kirjutab Dewezet .

Koos politseiga tuli sündmuskohale veterinaararst Ulf Güber, kes tuvastas, et kõik kutsikad on alla kaheksa nädalat vanad ja seega liiga noored, et neid tohiks transportida. Koerad olid räsitud väljanägemisega ning nende karvades oli kuivanud väljaheiteid. Politseil oli etteheiteid ka koerte transpordiviisile, kuna nad olid sõiduautos lahtiselt tagaistmel ja pagasiruumis ilma mingi julgestuseta.