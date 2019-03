Vali mind! Valimisreklaamide retro

Gümnaasiumi lõpuklassi õpilase Lauri Tolmatsi enda kogust moodustab valimisreklaamide väljapanek Aruvälja külakeskuses vaid väikese osa. Kodus seisab tal süsteemselt kaustadesse ning kastidesse kogutud-lahterdatud plakateid, buklette ja kingitusi ühtekokku üle 5700. Seal on tikutopse, kondoomikarpe, pastakaid, kruuse, moosipurke, šokolaadipabereid, küünlaid, võtmehoidjaid ja T-särke, millel erakondade logod, kandideerijate näopildid või tunnuslaused peal. Neist kõige vanemad, ennekõike reklaamlehed, on pärit sõjaeelsetest aastatest, värskeimad leiud on kogusse lisandunud homsete riigikogu valimiste eelsete päevadega. Tänavust kraami on tal juba 250 ühiku ringis.