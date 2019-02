Antidopingu soovitus Veerpalule ja Tammjärvele: tehke uurijatega koostööd

See olekski olnud järgmine küsimus.

Vastus on väga lihtne. Mul on ka juuradiplom taskus. Tuleb reguleerida nii palju, kui on vajalik, ja nii vähe, kui on võimalik. Küsimus on selles, et kui selline asi juhtub aastas korra või kaks – kas selleks peab olema eraldi seadusepügal.

Kas peaks olema kriminaliseeritud või ei peaks?

See on poliitikute otsustada, seadusi võtab vastu riigikogu.

Jaa, aga mis on teie isiklik arvamus?

Ma ei oska seda öelda. See tähendab lisatööd politseile, uurijatele, kohtule. Täna räägime pigem ülereguleeritusest. Aga kindlasti tuleb selle üle mõelda.

Advokaat Aivar Pilv ainsana usub, et neid noori suusatajaid veel päästa. Te usute seda?

Ma ei ole tuttav ta seisukohtadega, kuid ma möönan, et see võib nii olla. Aga ei tohi unustada, et lisaks kriminaalprotsessile on veel WADA reeglistik, mille rikkumine tähendab tulemuste tühistamist ja võistluskeeldu. Need võivad käia paralleelselt.

Te olete kindlasti mõelnud ka Andrus Veerpalu aastatetaguse juhtumi üle: ta on juriidiliselt puhas, aga küsimused jäid. Missugune on teie seisukoht selle juhtumi asjus?

Eesti on õigusriik ja kehtib süütuse presumptsioon. Kui ei ole süüdimõistvat kohtuotsust, siis on inimene süütu. Kindlasti saab emotsionaalsel tasemel igaüks spekuleerida. Mina ei spekuleeri.

Üks Austrias kinnivõetutest on kasahh Aleksei Poltoranin, kelle heaks töötab Andrus Veerpalu ja kes on saanud ka Mati Alaveri tuge. Ja üks kinnivõetutest tabati, süstal veenis. Millest ikkagi räägib see seos Eestiga?

On raske vaielda, et need niidid on. Aga see kõik on tõendamise küsimus, kas on tegemist rikkumisega WADA reeglite või kriminaalõiguse mõistes. Eesti õigusruumis teemat tõenäoliselt sellisena laual ei oleks. Ka WADA reeglite rikkumine peab olema tõendatud. Kõigepealt peab olema professionaalne uurimine, juurteni minek, ja alles siis tuleb otsus – mida võib ka apelleerida.

Need noored eesti suusatajad on olümpial sõitnud kolmandasse-viiendasse kümnesse, nad pole mingid kõvad tegijad, miks nad pidid üldse niimoodi riskima?

Te eeldate, et nad on midagi toime pannud. Me oleme natuke ette rutanud selle konstruktsiooniga. Me ei saa ilmselt eitada, et asi, millesse rakendati üle saja politseiniku Saksamaal ja Austrias, on tõsine. Teema on dopingu kasutamine, ja ei saa eitada, et meie sportlased on seotud. Kuidas nad seotud on: kas nad käisid konsultatsioone saamas või midagi muud tegemas – me ei tea seda. Ma oleksin väga ettevaatlik. Emotsionaalseid süüdistusi on väga raske tagasi võtta. Ma loodan väga, et see ei ole nii, nagu see paistab.

Dopingu puhul vastutab alati sportlane, aga sportlane pole keemik. Kui õiglane see on, kõige laiemas mõttes?