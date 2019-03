«Riiklik toiduahel paneb inimesed vaikima»

Aastani 2017 olite Eesti aukonsul Ungaris. Siis teatasite, et loobute sellest kohast Ungari murettekitavate arengute pärast. Otsuse ajendiks said sammud valitsuse Kesk-Euroopa Ülikooli vastu. Missugune oli see vaimne õhustik, milles te selle otsuse tegite?

2017 oli viimane aeg selle otsuse tegemiseks. Juba mitu aastat oli näha, kuidas Euroopa Liidu vastane retoorika kasvas. Ja see ei olnud ainult retoorika: järgnesid konkreetsed sammud meediavabaduse piiramiseks, kohtute sõltumatuse vähendamiseks ja vabaühenduste tegevuse takistamiseks. See protsess kulmineeris 2017 4. aprillil, kui Ungari parlament arutas Kesk-Euroopa Ülikooli seadust, millega selle tegutsemine Ungaris tehti võimatuks. Selle hääletamise päeva õhtul kirjutasin ma Ungari aukonsuli kohast loobumise avalduse. Otsus oli mulle väga raske, sest ma olen Ungaris õppinud, sealne olustik on mulle tuttav ja omane, mul on seal väga palju sõpru. Aga areng oli selline, et ma ei saanud enam selle riigi eest seista, sest kõik minu väärtused olid vastuolus selles riigis valitseva parteipoliitilise õhustikuga.

Freedom House on värskelt viidanud, et Ungarist on saanud Euroopa häbiplekk, öelnud, et Euroopa demokraatia taandareng on Viktor Orbáni nägu. Missugused on olnud need samu ajakirjandus- ja isikuvabaduse piiramise sammud?

Kõige esimene samm on saada poliitiline võim, millel ei ole eesmärkide elluviimisel takistusi. Sellega hakkas Fideszi partei tegelema juba ammu.

Kus see alguspunkt on?

Fidesz oli võimul kuni 2002, siis oli ta veel suhteliselt demokraatiameelne, aga konservatiivsusele kalduv partei. Kui 2000. aastate alguses jäädi kaotajaks, hakati töötama selle nimel, et ükskõik missuguste vahenditega võimule saada. 2006 teatas Ungari sotside juht ühel kinnisel koosolekul – aga need materjalid lekkisid välja –, et kogu Ungari iseseisvumise ja sotsialismist vabanemise ajast alates ei ole olulisi reforme tehtud ja sotside valitsemise ajal on asjad läinud allamäge. Seda vürtsitas ta ohtrate vandesõnadega, sest arvas, et räägib kitsas ringis. See andis Fideszile trumbid kätte, ja 2010 võitis ta tohutu häälteenamusega parlamendivalimised. Siis algas intensiivne võimu kinnistamise periood, et ehitada üles tugev repressiivne riigiaparaat, ja töötada selle nimel, et kõik edaspidi valimised võita. Selleks oli vaja meedia ja kõik massikommunikatsioonivahendid enda kontrolli alla saada. Kõik suuremad ajakirjandusväljaanded ei ole küll mitte riigi käes, aga nad on Orbánit ja Fideszit ümbritsevate oligarhide omanduses.

Eesti erakonnad, kes Orbánit eeskujuks toovad, rõhutavad, et ta sai võimule demokraatlikul teel, kuid seesama Freedom House viitab, et opositsiooniparteide võimalusi kampaaniat teha piirati. Kuidas see käis?

Meedia oli kontrolli all, ka sotsiaalmeedia, niipalju kui see oli võimalik. Valimiskampaaniate pilt on päris kole. Kui panna teleuudised käima… See ühesuunaline informatsioon meenutab Vene televisiooni.

Kuidas inimesed omavahel võimust räägivad?