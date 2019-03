Kohus mõistis PPA vara omastamises süüdistatud ekspolitseinikud õigeks

Kohus märkis, et kuna kriminaalasjas ei esitatud ühtegi tõendit, et kaalude kontrollpink oli Moori valduses või talle usaldatud, siis ei saanud ta toime panna ka kaalude kontrollpingi omastamist. Kuna kohus ei tuvastanud tema tegevuses ka ühegi teise kuriteo, näiteks varguse tunnuseid, siis tuli ta kuriteo tuvastamatuse tõttu õigeks mõista.

Kohus tõdes, et kuna Mätlikule esitati süüdistus Moori poolt toime pandud kuriteole kaasaaitamises, aga Moor ei ole kohtu hinnangul kuritegu toime pannud, siis tuli ka Mätlik talle esitatud süüdistuses õigeks mõista.

«Kohtule jäi mulje, et prokuratuur on esitanud kohtule tõendid valikuliselt ehk jätnud esitamata tõendid, mis lükkaksid ümber süüdistatavate süü. Süüdimõistvat kohtuotsust saab teha ainult siis, kui isikute süü on ümberlükkamatult tõendatud,» märkis kohus.