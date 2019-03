Kaart: kellel jõukatest tallinlastel on oma tänav

Eduard Vilde «Pisuhännast» pärit kuulus lause «Westmann tuli vene saabastes linna, aga nüüd on ta Westmann Westmanni uulitsast» pole tühipaljas sõnakõlks – üksjagu Tallinna tänavaid on saanud oma nime just kunagistelt majaomanikelt. Arter uuris, millega said hakkama mehed, keda peeti omanimelise tänava vääriliseks. Kaardilt jäid välja kultuuriinimesed, keda keskkoolis käinud inimene peaks niisamagi teadma, näiteks A. Lauter, R. Tobias, A. Reinvald, A. Adamson jt.