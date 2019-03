Raul Olle: loodan, et rohkem eestlasi dopinguga seotud pole

Kui palju olete ise veredopinguga kokku puutunud?

Paraku pean ütlema, et ei ole.

Te polnud ka teadlik, et Eesti koondises sellega tegeletakse?

Ei. Peate silmas praegust juhtumit? Jah ei olnud teadlik, kuna alates 2015. aastast ma enam Eesti suusaliidus ka ei tööta. Suusatajate tegemisi ikka jälgisin, aga kokkupuuted tänaste tegijatega olid ikkagi üsna põgusad.

Kas olite teadlik, et Mati Alaver sportlastele dopingut soovitab?

Ei olnud.

Ta kinnitas seda nüüd ise ka.

No kui ta kinnitas, siis küll jah. Et ta seda Karelile soovitas, aga kellelegi muule pole ta seda vist soovitanud.

Olete ka ise olnud dopingukahtlustusega seotud. Dopinguarst Vitali Bernatski väitis mõned aastad tagasi, et ostsite samuti keelatud aineid. Kuidas kommenteerite seda nüüd?

Hästi lakooniliselt kommenteeriks nii, et Bernatski väidete uurimiseks moodustati EOK (Eesti Olümpiakomitee- toim) poolt vastav komisjon, kus mina käisin ütlusi andmas. Komisjon leidis, et arst Bernatski ütlustel ei olnud mingit alust. Kui austatud ja auväärne komisjon ka seda leidis, siis ma arvan, et mul pole põhjust hakata nende kogutud dokumentides kahtlema.

Mis te arvate, mis saab Eesti suusatulevikust?

Seda on täna väga raske öelda. Ütleme, et pehmelt ja tagasihoidlikult väljendades tulevad väga rasked ajad. Vahendeid selle ala harrastamiseks jääb kindlasti palju vähemaks. Nagu oleme näinud, siis soomlastel läks toibumiseks 3-4 aastat kindlasti, enne kui leiti uuesti rahvuskoondise tasemel uued rahastajad ja hakati häid tulemusi tegema.

Eesti alles toibus eelmisest skandaalist ja nüüd tuli järgmine. Kas teie hinnangul üldse taastub?

Eks aeg seda näitab. Kerge see kindlasti ei saa olema. Hästi palju on kinni uutes tulijates ja tegijates. Kui palju nad suudavad kogu juhtumi taustal näidata Eesti suusatamist jätkuvalt elujõulisena.

Kui paljud Eesti suusatajad võivad dopinguga seotud olla?

Väga raske öelda, aga loodame, et rohkem ei ole kui nüüd need, kes viimaste päevade jooksul välja on tulnud.

Kui te ise olite suusatamises tegev, kui palju nägite dopingu kasutamist enda ümber?

Seda ma pole küll näinud, et keegi kasutanud oleks dopingut. See on ainult puhas kuulujutu tase, edukate konkurentide mingil määral halvustamine. Nendel juttudel peaks enne mingi tõepõhi ka all olema, kui midagi sellist väita. Nii ei saa lihtsalt, et keegi kuskil rääkis. Ei saa öelda, et kõikide tolle aja heade tulemuste taustal on ainult puhas dopingu kasutamine.