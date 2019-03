Galerii: Keskerakonnast saabusid kõnelustele Ratas, Simson ja Reps

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles intervjuus ETV «Aktuaalsele kaamerale», et maksureformi juures ei soovi Keskerakond seda, et vaesusrisk süveneks ning et madalat või keskmist palka teenivate inimeste ja kõrget palka teenivate inimeste sissetulekute vahe suureneks. «Me kindlasti soovime edasi minna tervishoiusüsteemiga, et see oleks solidaarne,» lisas Ratas.