Bussijuhtidele võidakse edaspidi lubada teha ka nõudepeatusi

«Töötame selle nimel, et võimaldada madala liiklussagedusega teelõikudel bussist väljumist ka peatuste vahelisel alal ning selleks kanname tulevikus võimalikud marsruudid eraldi kaardikihile peatus.ee keskkonnas,» märkis maanteeameti peadirektor Priit Sauk omavalitsustele ja transpordikeskustele saadetud kirjas.

Maanteeameti ühistranspordi järelevalvetalituse juhataja Ahto Pahk ütles, et peatuste vahelisel alal väljumine on olnud teemaks juba pikemat aega ning see puudutab peamiselt maapiirkondi, kus reisijad soovivad väljuda oma talu tee juures või vähemalt nii lähedal kodule kui võimalik.