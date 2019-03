Pagulaskeskustes viibib kokku 45 inimest

Vao keskuses elas 1. märtsi seisuga 32 inimest, neist 17 on rahvusvahelise kaitse taotlejad ning 15 inimest on juba saanud rahvusvahelise kaitse, edastas AS-i Hoolekandeteenused pressiesindaja.

Rahvusvahelise kaitse saanutest viis on EL-i rändekava alusel Eestisse jõudnud kvoodipagulased.

Keskuses elab 10 last ja viis naist, peresid elab keskuses viis.

Vägeva keskuses elab 1. märtsi seisuga 13 inimest. Neist üheksa on rahvusvahelise kaitse taotlejad ning neli on juba saanud rahvusvahelise kaitse. Keskuses elab neli last, kolm naist ja kuus meest. Peresid elab keskuses kaks.