Hillary Clinton tegi otsuse presidendiks kandideerimise kohta

Endine välisminister, senaator ja esileedi ütles New Yorgi telejaama News 12 veebilehel avaldatud usutluses, et jätkab töötamist, sõnavõtmist ja seismist selle eest, millesse ta usub.

Endise välisministri sõnum järgmisel aastal presidendiks pürgivatele demokraatidele on, et mitte midagi ei tohi võtta iseenesestmõistetavalt, kuigi on olemas pikk nimekiri tõelisi probleeme ja murtud lubadusi, mille vabariiklasest presidendi Donald Trumpi valitsus on endast maha jätnud.