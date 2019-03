Keskkonnaühendused andsid puiduenergia toetusskeemi Euroopa Kohtusse

Hagejad on pärit Eestist, Prantsusmaalt, Iirimaalt, Rumeeniast, Slovakkiast ja USA-st, teatas kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA). Kohtuasi põhineb juba läbi viidud raietel ja biomassi põletamise kahjulikul mõjul, samuti eeldusel toetuste tõstmise kestes edaspidi tekkivast kahjust.

Hagejad tahavad tühistada taastuvenergia direktiivi metsabiomassi klauslid, et metsapuidu põletamist ei saaks enam Euroopa Liidu liikmesriikide taastuvenergia eesmärkide täitmiseks ja toetuste saamise raames läbi viia.

Hagejate hinnangul paiskavad puitu põletavad elektrijaamad atmosfääri energiaühiku kohta rohkem süsinikku kui söe-elektrijaamad. «Euroopa Liidu määrus toetub väärale ja hoolimatule eeldusele, et metsapuidu põletamine on süsinikuneutraalne,» ütles kohtuasja juhtiv teadusnõunik, USA keskkonnaõigusega tegeleva mõttekoja Partnership for Policy Integrity direktor doktor Mary S. Booth.