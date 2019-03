Kohviku töötaja rüselusest: purjus Madison valetas politseinikele

Kohviku NR99 töötaja Silver Tõnisson selgitas, et rüselus sai alguse, kui kell 2.50 kohvikus kõik tuled põlema pandi, et sellega külalistele märku anda, et pidu hakkab lõppema.

«Osadele külalistele ei piisanud ka kahekordsest märguandest peolt lahkuda, mistõttu tuli külalistega suhtlemisel kasutusele võtta juba natuke rangem toon,» ütles Tõnisson.

Selleks hetkeks olid peole kutsutud turvatöötajad juba lahkunud ning seega pidid peokülalistega tegelema kohviku töötajad. «Kolmas minupoolne pöördumine Jaak Madisoni poole toimus samuti juba väheke rangemas toonis, mis omakorda Madisoni endast välja ajas,» ütles Tõnisson.

«Madisoni vastus minule selles olukorras oli sõna-sõnalt: «mine p****!». Madisoni verbaalset solvangut kuulis pealt ka Reformierakonna liige Kalle Palling, kes ütles selle peale midagi taolist: «sellise suhtumisega endale küll valijaid juurde ei võida» (tegu pole sõna-sõnalt tsitaadiga Pallingu suust), mis tähendab minu jaoks, et ta pidi kuulma Madisoni solvangut minu suunas, kuid mul ei ole sellele kinnitust,» kirjeldas Tõnisson.

Mõne hetke möödudes läks Tõnissoni sõnul endast väljas Madison taas baarileti äärde.

«Ta katsus selgitada, kuidas baari töötaja ei tohiks niiviisi inimesi jõuga välja visata (füüsilist jõudu keegi antud olukorras üksteise vastu ei olnud kasutanud), mille peale mina vastasin talle, et on äärmiselt ebaviisakas baari töötajat p**** saata, sest peokoht on ametlikult suletud,» ütles Tõnisson.

Tõnisson rääkis, et palus veelkord Madisoni, et ta lahkuks. Sel hetkel sekkus olukorda meesterahvas, kes haaras Madisoni selja tagant. Tõnissonile tundus, et selle mehe eesmärk oli Madisonile sõbralikult teada anda, et on aeg lahkuda.

«Kuna Madison oli tol hetkel endast väljas, siis haaras ta tollest mehest kinni ning lükkas ta vastu kohviku baariletti, misjärel leti pealt kukkusid maha puruks nii küünlaalus kui ka mitmed erinevad joogiklaasid, kannatada said ka joogimenüüd, veenõud ning baari tööpind,» kirjeldas kohviku töötaja.

Tõnisson rääkis, et tõmbas Madisoni eemale mehest, kellele ta oli kätega kallale läinud ning kohviku vara otsa tugeva jõuga lükanud. «Üle baarileti haarates jäi mulle kätte tema mantli varrukas ning kuna nii mina kui Madison olime liikumises, siis rebenes tema mantli varrukas minu käe läbi,» ütles Tõnisson.

Selle peale otsustas Madison politsei kutsuda. «Tema väidete kohaselt olin mina temale kallale läinud. Politsei saabudes väitis Madison stoilise rahuga valetades, et temale tuldi esimesena kätega kallale ning tema ei ole muud teinud kui ennast ainult antud olukorras kaitsnud,» ütles Tõnisson.

Madisonil mõõdeti 1,66 promilline joove.

Madison: mulle tuldi kallale

Madison jäi ka täna endale kindlaks ja ütles Postimehele, et kohviku töötaja Silver Tõnissoni kirjeldus ei vasta tõele.

«Mulle tuldi selja tagant kallale. See kirjeldus on üle võlli,» ütles Madison. «Aga teravusi võisin öelda küll. Ma ei mäleta, kas ütlesin nii nagu ta seal kirjeldas, aga võisin öelda küll teravusi selles olukorras,» ütles Madison.

«Kirjutasin politseile tehtud avalduses mulle tekitatud kahju suuruseks 200-250 eurot. Muud viga ma ei saanud,» kinnitas ta.

Madisoni sõnul ei saa talle ette heita ebaadekvaatset seisundit, kuna politsei mõõtis kohapeal tema joobeks 0,83 mg/l kohta.