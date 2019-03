Külarahva mure: Pädaste elanikele ei sobi Roti tee

«Asi pole üldse selles, et tee nimi on Roti,» ütleb Pädaste külavanem Marve Järv. «Olgu rott või kana, mis vahet seal on.»

Külavanem põhjendas, et tegelikult on see eluaeg olnud Jõe tänav ja kohalikud ei teagi Roti nime. Ikka kasutakse peamiselt kas Jõe tänav või Jõe tee. «Meie soov on taastada see nimi kohalike elanike jaoks, et nad teaksid, millega tegu.»