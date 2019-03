Valimisteenistus: e-häälte lugemine toimus protseduurireeglite järgi

RVT märkis, et Elurikkuse Erakonna valimiskaebus tuleb kindlasti vabariigi valimiskomisjonis arutlusele. «Küll aga soovib riigi valimisteenistus täpsustada, et kõik toimingud toimusid seaduse ja ettenähtud protseduuride kohaselt. Riigikogu valimise seaduse paragrahv 60.1 lg 10 näeb üheselt ette, et riigi valimisteenistuse juht allkirjastab tulemused pärast tervikluse kontrolli, mis toimus esmaspäeval kell 10,» märkis RVT pressiesindaja.

Pühapäevase faili korrektsuse tagab, et see on signeeritud VVK liikmetele jagatud kaartidega. Pühapäevase ja esmaspäevase faili samasust kontrollitakse. «Kõik toimingud nii pühapäeval kui ka esmaspäeval olid avalikud ja toimusid audiitorite, vaatlejate ja külaliste silme all,» selgitas pressiesindaja.

Elurikkuse Erakond teatas kolmapäeva õhtul, et esitas kaebuse seoses puudustega e-hääletuse tulemuste lugemise ja korduslugemisega.

«Elektroonilised hääled loeti kokku 3. märtsi õhtul ja tulemus sisestati valimiste infosüsteemi, aga seda ei allkirjastatud. Ametlik tulemus kinnitati pärast teistkordset lugemist valimisteenistuse juhi Priit Vinkeli allkirjaga 4. märtsil kell 14. Kuna esimesel lugemisel 3. märtsi õhtul ei allkirjastatud tulemusi, siis ei saa olla ka kindel, et need on samad teisel lugemisel saadud tulemusega, mis allkirjastati,» märgitakse pressiteates.