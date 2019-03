Alates oktoobrist on Tallinnas avalikel üritustel ühekordsete nõude kasutamine keelatud

Määrusega on edaspidi lubatud kasutada vaid biolagunevast plastist nõusid ja söögiriistu, mis on komposteeritavad ja millel on vastav sertifikaat. Samuti peab avaliku ürituse korraldaja edaspidi tagama, et üritusel kogutakse igas kogumiskohas liigiti vähemalt segaolmejäätmeid, biolagunevaid jäätmeid ja pakendijäätmeid.

Abilinnapea Züleyxa Izmailova sõnul on plastreostus globaalne keskkonnaprobleem, mille Euroopa Liit ja paljud teised riigid nüüd tõsiselt sihikule on võtnud. «Kusjuures aastaks 2021 keelatakse paljude plasttoodete müük Euroopa Liidus täielikult. Tänane muudatus näitas, et Tallinn on plastreostuse ja jäätmekäitluse küsimuses progressiivne ja otsusekindel,» sõnas Izmailova.