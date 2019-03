Ka rohelised soovivad e-häälte ülelugemist

«Selleks, et me ei peaks pidevalt kuulma üleskutseid e-häälte ülelugemiseks, hääletuse korraldamiseks kasutatud riistvara hävitamisest säästmiseks ja muud sellist, on vaja viia e-hääletus vastavusse nende kontrollitavuse standarditega, mida on meilt korduvalt nõudnud välisvaatlejad,» ütles roheliste ridades kandideerinud Piraadipartei liige Märt Põder.