Fenomenaalsed mehed jooksevad lausa lõpmatuseni

Ultrasportlane Cris Poll on elus tervelt kuuel korral jooksnud ühtejutti maha pikema maa kui kakssada kilomeetrit. Sel pildil jookseb ka kodukandi, Lääne-Virumaa talvise metsa all.

See, et keegi on läbinud maratoni, pole nüüdisajal enam mingi kangelastegu. Tõeliselt sitked ja vintsked tegijad on need, kes jaksavad järjest joosta vähemalt ööpäeva, veel parem, kui kaks. Või vähemalt sada, aga veel parem, kui kakssada kilomeetrit.