Enamik patuseid on jätnud äravõetud teenetemärgi presidendile tagastamata

Äravõetud teenetemärgi on presidendile tagastanud endine põllumajandusminister Ester Tuiksoo, kunagine Lõuna prefekt Aivar Otsalt, teabeameti endine töötaja Sergei Bõstrov ja endine kaitsepolitseinik Jüri Figlovski.

President on kunagi annetatud teenetemärgi ära võtnud ka riigireetmises süüdi mõistetud kaitseministeeriumi endiselt kõrgelt ametnikult Herman Simmilt, kunagiselt skaudijuhilt Risto Teinonenilt, kunagiselt Rahvaliidu esimehelt ja keskkonnaministrilt Villu Reiljanilt, rahvakultuuri edendajalt Jaan Aitajalt, ettevõtjalt Toomas Annuselt, maa-ameti endiselt juhilt Kalev Kangurilt ja suusatreenerilt Mati Alaverilt.

Neist keegi pole oma teenetemärki presidendile tagasi andnud. Mati Alaverilt teenetemärgi äravõtmise otsuse langetas president alles esmaspäeval, 4. märtsil, seega on otsus veel nii värske, et Alaverile ei saa ette heita presidendi otsuse eiramist.

Pärast seda, kui president on langetanud teenetemärgi äravõtmise otsuse, annab presidendi kantselei sellest inimesele kirjalikult teada.

Presidendi kantselei pressiesindaja Mailin Aasmäe tõdes, et teenetemärgi tagastamise aega ei ole seaduses määratletud ja tagastamise praktika on erinev. «On inimesi, kes on teenemärgi pärast otsuse tegemist kohe tagastanud, aga on ka neid, kellel läheb sellega kauem aega,» ütles Aasmäe diplomaatiliselt.

Aasmäe lisas, et äravõetud teenetemärgid jäetakse hoiule presidendi kantseleisse. Taaskasutusse neid teenetemärke ei võeta, seega ei pea ükski teenetemärgi saaja muret tundma selle pärast, et talle on antud riigireeturilt, kuriteos süüdimõistetult või muu vääritu teoga vahele jäänud inimeselt äravõetud auraha.

Teenetemärgi tagastamata jätmist on põhjendatud erineval moel

Teenetemärk on tagastamata jäänud erinevatel põhjustel. Rävala kinnistu süüasjas pistise nõudmises lõplikult süüdi jäänud endine keskkonnaminister Villu Reiljan jäi presidendi otsusega teenetemärkidest ilma 26. mail 2010, kuid aurahad on seni presidendi kantseleile tagastamata.

Villu Reiljan vastas Postimehe küsimusele teenetemärkide kohta omakorda küsimusega, kas tema teened Eesti riigi ees muutusid presidendi otsusega olematuks?

«Ma olen teenetemärkide küsimust ajakirjandusele juba kommenteerinud ja ei kavatse seda uuesti tegema hakata. Kui tahate, lugege ise, mida ma selle kohta varem olen öelnud,» ütles Reiljan ja lõpetas telefonikõne.

Reiljan ütles mullu mais Õhtulehele antud intervjuus, et teenetemärkide äravõtmise otsuse teinud president Toomas Hendrik Ilves ei ole neid temale andnud ja teenetemärgid sai ta hoopis varem teise presidendi käest.

Riigireetmises süüdi mõistetud Herman Simmi teenetemärk on presidendile tagastamata aga põhjusega, et see on väidetavalt kadunud. Herman Simm on ise öelnud, et ta kandis viimati oma teenetemärki 23. veebruaril 2008 kaitseministeeriumis toimunud pidulikul vabariigi aastapäeva üritusel, kuid rohkem ei ole ta seda näinud ja tal ei ole aimugi, kuhu see kaduda võis.

Teenetemärki koos natsisümboolikaga kandnud Risto Teinonen on teenetemärgi tagastamata jätmist põhjendanud sellega, et ta ei saa seda tagasi anda, kuna kinkis selle oma emale. Teinonen kolis juba aastate eest Eestist Hispaaniasse elama.