Tiina ei näe kunagi selliste lugude taga klikimagnetit või preemiat toovat uudist, vaid pigem võimalust kohtuda tavaliste või ebatavaliste, noorte või vanade, eestlasest või teisest rahvusest, aga eelkõige inimestega, kellel on rääkida mingi huvitav lugu.

Mõnda aega kirjutas Tiina palju pagulastest. Mitte sellepärast, et need lood olid kõvasti klikitud, aga pigem sellepärast, et ta nägi pagulaskvoodi taga inimesi. «Sa oled liiga pagulaste poolt,» torkas talle isegi üks vanem kolleeg. Aga Tiina jaoks puudus siin igasugune meie-nemad-vastandus – ta oli kõigi inimeste poolt.