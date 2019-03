Ühelgi maakonnalehel pole eraldi võttes üle-eestilist mõju, kuid kui tiraažid kokku liita, selgub, et nende trükiarv on 5000 eksemplari võrra suurem kui üleriigiliste päevalehtede tiraažide summa. Kui keegi ütleb väljaspool Tallinna, et «lehes kirjutati», mõtleb ta selle all üsna kindlasti maakonnalehte ja kõik kuuljad saavad aru, millist väljaannet silmas peeti.