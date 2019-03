Fotod: Kaja Kallas kohtub riigikogus Jevgeni Ossinovskiga

Eelmise nädala lõpus kinnitasid nii sotside kui ka Isamaa pressiesindajad, et nende erakondade juhatused kogunevad alles esmaspäeval ja nädalavahetusel koalitsioonialaseid kohtumisi ei toimu.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et esmaspäeval on Isamaa juhatuse koosolek, kus edasisi samme arutatakse.

Samas on Seeder märkinud, et loodab vähemalt telefoni teel, kui mitte silmast silma, suhelda nii Keskerakonna, EKRE kui ka Reformierakonna juhtidega, et oma seisukohti arutada.