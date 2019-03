Prokuratuur ei taotle Mati Alaveri vahistamist

Juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni sõnul on Austria ja Saksamaa Liitvabariigi prokuratuur andnud piisava ülevaate, milliseid kuritegusid uuritakse sealsete menetluste raames. «Austria ja Saksamaa koostööpartneritelt saadud info pinnalt teame, et neil on käimas ulatuslik kriminaalmenetlus. Samas on aga avalikkuseni jõudnud väga palju uusi infokilde, mida on mõistlik uurida eraldi kriminaalmenetluse raames Eestis.»