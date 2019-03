VANA KULD Mart Helme: venelased on tsivilisatsioon

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees Mart Helme, kes alles äsja nõudis Vene päritolu riigiametnikele «riskikontrolli», nimetas venelasi viiendaks kolonniks ja rääkis vajadusest võidelda Kremli loodud vähkkasvajaga, oli portaali Rus.Postimees.ee venekeelses otsesaates leebus ise.

- Kui palju jälgib EKRE oma ridade puhtust?

- Kui inimesed tulevad meie juurde, püüame küllaltki hoolikalt kontrollida, mis taust neil on. Kui inimesed tahavad erakonna liikmeks saada, siis püüame selgeks teha, millega nad on varem tegelenud. Kas neil on olnud ebameeldivusi võimudega, mingeid kriminaalseid tegusid. Meie ressursid ei luba siiski väga põhjalikku taustakontrolli teha.

- Kas te olete arvutanud, kui palju läheb riigiaparaadile maksma venelaste täiendav lojaalsuskontroll?

- Ma arvan, et mitte eriti palju, sest kui me räägime kontrollimisest, siis ainult nende inimeste kontrollimisest, kes tahavad saada ligipääsu riigisaladustele. Selliseid inimesi on vähe. Kui me räägime kaitseväes teenivatest inimestest, siis see on väga oluline. Millest me siinkohal räägime? Räägime sellest, et kui näiteks mõni riigisaladus reedetakse potentsiaalsele vaenlasele ja tõepoolest puhkeb riikidevaheline konflikt, siis see võib tähendada isegi tuhandete inimelude kaotamist. Me ei taha inimesi diskrimineerida, me tahame olla kindlad, et me ei kaotaks elusid, kui tõesti puhkeb mingi konflikt.

- Kuidas sattus EKREsse Aleksei Ganitšev, kellel on Vene kodakondsus, kes visati välja Kaitseliidust ja kelle vastu tundis huvi kapo?

- Ma ei tea seda, sest meil võtavad uusi liikmeid vastu kohalikud allorganisatsioonid. Meil on 8500 liiget ja ma tõesti ei tunne igaühte ega tea, kuidas ja millal keegi erakonda on vastu võetud. Ma tean, et temaga olid seotud mingid ebameeldivad fotod. Ma püüdsin välja selgitada, milles on asi. Helistasin ühele juhatuse liikmele, kes ütles, et tõepoolest Ganitšev tegeles mingite rumalustega ja et ta hoolitseb Ganitševi lahkumise eest.

-Kas teie süda on põhirahvuse pärast rahulik, kas te võite olla kindel, et EKRE liikmete südametunnistus on puhas ja neil pole olnud sidemeid kommunistliku parteiga?

Paljud minuvanused inimesed olid kommunistliku partei liikmed sellepärast, sest ilma parteisse kuulumata ei saanud olla kolhoosiesimees ega tehase direktor ja sel põhjusel me küll mingeid puhastusi korraldama ei hakka.

-Kas te ei arva, et EKRE liikmete järsud väljaütlemised venelaste kohta võivad kaasa tuua ebameeldivaid tagajärgi?

-Tahan veelkord kinnitada, et me ei räägi kõikidest venelastest. Selles kontekstis on silmas peetud ainult neid inimesi, kes teenivad kaitseväes või mingites organites. Me räägime ainult sellistest inimestest. Me ei räägi tavalistest Narva, Jõhvi või Tallinna elanikest. Me räägime inimestest, kes tegelevad riigisaladustega. Siin tuleb kontrollida mitte ainult venelasi, vaid ka eestlasi.