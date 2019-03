Sõrve karu ärkas talveunest ja luusib saarel ringi

«Öeldakse, et karu tõuseb üles siis, kui koobas läbi tilkuma hakkab. Aga meie ilm on ju selline, et tilgub kogu aeg,» nentis Saarte jahimeeste seltsi tegevjuht Ive Kuningas. Tema sõnul märgati karu jälgi esimest korda juba veebruaris Kaugatoma kandis.