Välisluureamet: Venemaa tõi Eesti piiri lähedal asuvasse ründedessantdiviisi tankid

Vene relvajõudude mullu moodustatud manööverpolgust on neli tankipolku, mis paiknevad kõik vähem kui 50 kilomeetri kaugusel piirist. Peamiselt asuvad need Ukraina ja Valgevene lähedal, aga ka Eesti piiri taha jääv Pihkva ründedessantdiviis sai esimese õhudessantvägede üksusena oma koosseisu kolmanda polgu. See näitab, et prioriteetsel läänesuunal valmistuvad Vene relvajõud võimalikuks sõjaks laial rindel, märkis välisluureamet täna avaldatud aastaraamatus.

Välisluureameti peadirektor Mikk Marran ütles raamatu esitlusel, et Venemaa on kahe aasta jooksul tugevdanud Pihkva ründedessantdiviisi tankipolguga. «Kahe aastaga on Pihkva diviisis kasvanud tankide arv nullist 31le,» ütles Marran.

Amet märkis raamatus, et Vladimir Putini režiimi valmis olek teiste riikide vastu sõjalist jõudu kasutada on väljaspool kahtlust. Venemaa on ainuke riik, kes pärast külma sõja lõppu on sõjaliselt rünnanud Euroopa kontinendil suveräänset riiki, mida ta ise on tunnustanud. Viimase kümne aasta jooksul on Venemaa teinud seda koguni kaks korda ning invasioonidele järgnenud sõjaline okupatsioon kestab Ukrainas ja Georgias tänini.

Välisluureamet on jälginud Venemaa relvajõudude kõiki sõjalisi õppusi viimasel aastakümnel. Need hõlmavad nii polügoonidel reaalsete üksustega läbi mängitud õppusi kui ka avalikkuse eest varjatuks jäänud sõjamänge kaartidel ja eri tasandite staabiõppusi.