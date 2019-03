Raimond Kaljulaid: püüan jätkuvalt Keskerakonda ümber veenda

See on küll traagiline, kui see peaks ühe väikse lõhe tekitama, aga kui selle hinnaga on võimalik hoida ära koalitsioon EKREga, siis pole selles lõhes hullu midagi. Keskerakonnas on neid lõhesid olnud kogu aeg ja me oleme nendest ilusasti üle saanud.

See lõhe ei jookse eesti ja vene valija vahel?

Minu jaoks mitte. Mina olen viimase 24 tunni jooksul, kus Eesti avalikkus sai teada, et taolist plaani Toompeal haudutakse, saanud rohkem kirju eestlastelt kui venelastelt. Olen saanud kirju, milles inimesed on šokeeritud ja pettunud. Ma võrdleksin seda sellega, mis tundega Briti noored ärkasid hommikul üles ja avastasid, et vanakesed maapiirkondades on hääletanud nad Euroopa Liidust välja. Või kuidas tundsid ennast Ameerika noored, kui nad hommikul ärkasid ja said teada, et Kesk-Ameerika on Trumpi presidendiks hääletanud. See tunne on inimestel praegu umbes selline: mis toimub?!

Kas see joon võib liikuda mööda telge linnavalija ja maavalija?

Kas see Eestis nüüd nii on. Te peaksite siia kutsuma Juhan Kivirähki, tema oskaks täpsemini seletada. Meie noorem põlvkond eriti ja inimesed, kes on näinud, milliseid pingutusi on Eesti teinud, et jõuda Euroopasse ja integreeruda Euroopaga, kelle jaoks vabadused on olulised. Võimalused reisida, töötada õppida Euroopa riikides. Nemad kindlasti ei taha näha seda, et me sulgume endasse. Nad ei taha kindlasti näha seda, et Euroopa lõhestub, mida need populistid selgelt taotlevad. Lõppkokkuvõttes ei olnud Euroopa Liitu astumine meie jaoks ainult majanduslik otsus, see oli ka julgeolekuotsus. Meile ei ole nõrk Euroopa kindlasti kasulik.

Trump on olnud üle kahe aasta president ja selle aja jooksul on ta väga tugevasti kahjustanud seda Atlandi-ülest sidet, mis oli Euroopa ja Ameerika Ühendriikide vahel. Meil on täna üks joon, mis jookseb piltlikult Atlandi ookeani keskpaigast, siis on joon, mis jookseb Mandri-Euroopa ja Briti saarte vahel, ja siis jookseb üks joon Kesk-Euroopast läbi, kus ühele poole jäävad Vichegradi riigid ja teisele poole Lääne-Euroopa. Ja siis on üks joon, mis jookseb põhja ja lõuna vahel. Toomas Hendrik Ilves räägib sellest, et võiks hakata tegema uut Põhjala Liitu.

Keskerakonna juhatuses olid EKREga kõneluste alustamise vastu veel Yana Toom, Mihhail Kõlvart ja Vadim Belobrovtsev. Yana Toom on küll öelnud, et ta mõtles ka lahkuda, aga siis mõtles ümber. On teil andmeid, mida mõtlevad Kõlvart ja Belobrovtsev?

Ma olen nende kõigiga rääkinud. Eks nad peavad oma positsioone ise selgitama. Tähtis on see, et kõik need inimesed kes hääletasid EKREga kõneluste alustamise poolt, ei teinud seda entusiastlikult ja mõned tegid ka küllaltki vastumeelselt.