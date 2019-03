Nõmme saab sügiseks endale jaamaülema kuju

«Tukkuva jaamaülema» kuju autor on disainer Lembit Onton, kes on Nõmme Koduloohuviliste Koja liige. Tema modelleeris ka Glehni lossi torni pronksist kotka. «Pärast kotka pidulikku avamist jõin ühel hommikul kohvi, kui kuulsin möödasõitvat rongi vilet laskmas. Sellest tekkiski mõte, et Nõmmel võiks olla mälestusmärk ühele omaaegsele ametimehele, kes kunagi väga paljude jaoks olulist rolli mängis. Oli ju rong peamine sõiduvahend Nõmme ja Tallinna vahel,» rääkis Onton. «Jaama kui sellist enam ju pole, aga rongid sõidavad. Tööta jäänud jaamaülem on pingile tukkuma jäänud, tema jala juures nokib kana lahti läinud saapapaela,» selgitas ta.