Video: seaduserikkujast autojuht sõimas mupo juhatajal näo täis

Sellel päeval oli kesklinna piirkonnas patrullis munitsipaalpolitsei ameti juhataja Aivar Toompere. Juht oli kauba laadimiseks auto parkinud otse ristmikule, tekitades sellega mitu liiklusohtlikku olukorda. Oma vea tunnistamise asemel asus enesevalitsuse kaotanud mees ägedasse sõnelusse, mis tipnes sellega, et tema abikaasa lubas sisse viia abielulahutuse ja juht ise teatas, et tal võib-olla südamerike ning sellepärast ta autos ka ristmikul istub. Pärast pikka pingelist jutuajamist tunnistas autojuht vastumeelselt oma eksimust, vahendas mupo pressiesindaja.

Sellel päeval juhtumisi kesklinna piirkonnas patrullis olnud munitsipaalpolitsei ameti juhataja Aivar Toompere sai kirgede lahtumise järel kutse tulevikus kauplust külastada. «Seda ma kindlasti ka teen,» lubas Toompere, kelle sõnul oli kaupluse pinna üürinud perenaisele parkimisvõimaluste puudumine ootamatuks pettumuseks. «Kesk- ja vanalinnas tuleb enne põhjalikumalt kaaluda, kuhu sa ruumid üürid. Loodame, et vaatamata kehvadele parkimistingimustele ja ilmselgelt kesistele liikluskultuurile, läheb paaril äri kenasti. Pärnu maantee piirkonnal, kus on mitmeid kauplusi, hoiab meie patrull silma peal, kuna sealt saabub meile igapäevaselt kaebusi. Millegipärast ei taha või ei viitsi inimesed parkimismaja teenust kasutada, kuigi selle tunnihind on tehtud kliendisõbralikult madalaks,» ütles Toompere.