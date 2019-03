Siseministeerium kavatseb politsei-ja piirivalveameti keerulist palgasüsteemi korda teha

Politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefekt Vallo Koppel sõnas ERR-ile, et PPA praegused 17 palgaastet on aegadest, kui töötasu määrati valdkondade järgi ning nüüd võiks liikuda universaalsuse suunas. Nüüd planeeritakse palka kujundada püramiidi sarnaselt: esimene aste on peadirektori palk, teine aste asetäitja, siis jaoskonnajuhid, kuni prupijuhtide ja spetsialistideni välja, vahendab ERR.