Martin Helme intervjuus Deutsche Wellele: inimestele ei meeldi Euroopa Liit üldse

Deutsche Welle kirjutab, et hiljutistel parlamendivalimistel ligi 18 protsenti häältest noppinud EKRE võib peagi pääseda valitsusse. «Pärast valimisi taganes Eesti peaminister oma lubadustest ja avas euroskeptilisele EKRE-le tee koalitsioonikõnelustele,» kirjutab leht.

«Me oleme Eestis peavoolu partei,» ütles EKRE aseesimees poliitsaates «Conflict Zone».

Saatejuht, Eestis intervjuud tegemas käinud Briti ajakirjanik Tim Sebastian küsis Helme käest tema varasemate rassistlike kommentaaride kohta. «Kui on must, näita ust», ütles Helme 2013. aastal, lisades, et ta soovib, et «Eesti oleks valge riik». Sebastian uuris, kas Helme on nüüd meelt muutnud. «Ei, ei,» vastas Helme ja lisas, et «praegu toimub Euroopas rassistlik põlisrahvaste asendamine. See on puhas rassism,» rääkis ta.

Samuti küsis ajakirjanik Helmelt, kuidas on omavahel seotud immigratsioon ja kuritegevus, viidates EKRE aseesimehe väidetele, et immigrantide sissevool tooks riigis kaasa vägistamise ja röövimise. «Rootsis, Soomes, Saksamaal, Suurbritannias, kuhu on immigrante sisse toodud, on suur-suur probleem. Rootsis ja Norras on vägistamiste hulk tõusnud tuhandekordselt,» väitis Helme.

Kui Sebastian palus tal tuua näiteid Eestist, siis ütles Helme: «Meil on kaks juhtumit, kus süürlased on praegu vanglas, sest nad proovisid oma naist süüdata, proovisid neid põletada.»

Helme lükkas tagasi väite, nagu kasutaks partei kampaanias hirmu õhutamist. «Inimesed kardavad niikuinii,» sõnas ta.

Samuti kaitses Martin Helme EKRE esimehe ja oma isa Mart Helme väljaütlemisi. «Põlisrahvas asendatakse neegritega - seda ütles sinu isa, partei juht,» viitas ajakirjanik. Helme parandas: «Immigrantidega, immigrantidega» ja lisas siis, et sõnastus ei ole tegelikult tähtis. «Me ei taha Eestisse välismaalastega asendamist.»

Sebastian tõi välja, et Eesti on Euroopa Liidu rändekava alusel vastu võtnud 206 kvoodipagulast. «Sellel ei ole mingit vahet, kas nad on Ukrainast või Nigeeriast,» sõnas Helme. «Nad ei ole eestlased.»

Helme ründas Eesti meediat selle eest, et Odini sõdalasi on EKREga seostatud. «See on koll (boogeyman) vasakpoolsetele. Nad pole midagi valesti teinud. Miks neid demoniseerida?»

DW kirjutab, et Eesti oli esimene Balti riik, kus lubati homoabielud (kooseluseadus võeti riigikogus vastu 2014. aastal - toim) ning EKRE on seda sammu rünnanud. Sellega seoses räägiti saates sõnavõtust kohtunike teemal, kui EKRE kritiseeris mullu Eesti kohtu otsust samasoolise paari registreerimisel ning Martin Helme lubas panna «kohtunike pead veerema». Helme ütles, et see oli vaid väljend, kuid lisas, et kolm kohtunikku tuleks tema hinnangul vallandada. «Need inimesed ei ole kohtunikud. Nad on seadust rikkunud.»

Lisaks väitis Helme, et Euroopa Liit ei ole Eestis populaarne. «Inimestele ei meeldi Euroopa Liit üldse,» sõnas ta. «Me oleme suveräänsed. Me oleme vastu igale katsele, mis üritab rahvusriigilt võimu ära võtta.» Helme sõnul läheneb Euroopa Liit Nõukogude Liidu laadsele rõhumisele. «Inimesed, kes ei ole elanud Nõukogude Liidu võimu all, ei pruugi neid trende näha, kuid need trendid on ilmsed.»