Otsepilt: emakeelepäeva avalik loeng Tartu Ülikoolis

Elame ajajärgul, mil suur osa meie igapäevakeelest sünnib kirjalikult. Võrreldes veel paarikümne aasta taguse ajaga on plahvatuslikult kasvanud nii tekstide hulk kui ka autorite hulk, kes neid tekste toodavad. Kui varem oli avalike tekstide kirjutamine pelgalt väikese haritlaskonna pärusmaa, siis nüüd on sotsiaalmeedia kujul oma auditoorium ka neil, kes mõnikümmend aastat tagasi poleks avalike tekstide kirjutamisele mõelnudki.

Lindström arutleb teemal, kuidas on see kõik mõjutanud meie igapäevakeelt? Kuidas on muutnud meie suhtumine eestikeelsetesse avalikesse tekstidesse ja nende autoritesse? Kas oleme muutunud erinevate keelekasutusviiside või -tasemete vastu sallivamaks? Kuidas mõjutab digitehnoloogia areng üldisemalt meie keelekasutust ja keele uurimist? Mis keeles suhtlevad meie lapsed sotsiaalmeedias ja mida teha, et eesti keel peaks vastu ka digiajastul?