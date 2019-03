Fotod: politsei jahtis Gonsiori tänaval bussirajal sõitjaid

«Sellised reidid jätkuvad, sest nagu näete, tulemused on masendavad,» ütles Põhja prefektuuri välijuht Ragnar Jänes. Ta selgitas, et muutsuunarajaga Gonsiori tänaval tohivad tavasõidukid bussirajal sõita kuni järgmise tänavanurgani, kus nad on kohustatud ära pöörama.

Kas on võimalik ka hoiatusega pääseda? «Hoiatus on liiklusseaduses kirjas. Tänaval on juba hilja hoiatada. Me kõik oleme ühtemoodi liikluseksami teinud ja peame asjadest ühtemoodi aru saama. Siin on kõik piisavalt lihtne ja arusaadav ning see süsteem on toiminud juba mitu kuud. Keegi ei saa enam väita, et sattus uue liikluskorralduse tõttu segadusse,» ütles üks politseinik.