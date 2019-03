Uus-Meremaa mošeeründaja teatas kavatsusest internetis

Pealtnägijad rääkisid, kuidas ohvreid tulistati lähedalt ning arvatakse, et hukkunute seas on ka naisi ja lapsi.

«Teame nüüd, et Deansi avenüül asuvas mošees kaotas elu 41 inimest ja Linwoodi mošees kaotas elu seitse inimest. Christchurchi haiglas ravi saanud 40 inimesest üks suri. Seega on nüüd selles kohutavas juhtumis surma saanud isikute arv 49,» lausus Christchurchi politsei juht Mike Bush ringhäälingu ABC vahendusel.

«On selge, et seda saab nüüd pidada vaid terrorirünnakuks,» lausus peaminister Ardern. «Meile praegu saadaolevail andmeil näib, et seda (rünnakut) oli planeeritud põhjalikult.»

«Leitud on kaks kahtlusaluste sõidukite külge kinnitatud lõhkeseadeldist ning need kahjutustati,» lisas peaminister.

Politsei täpsustas hiljem, et mõlemad lõhkekehad leiti ühest autost. Tema sõnul tegid sõjaväelased ühe neist kahjutuks ja teise kahjutustamine on pooleli.

Ründaja teatas kavatsusest internetis

Masjid Al Noori mošees viibinud Ramzan rääkis ajakirjanikele, et enne rünnakut valitses pühakojas täielik vaikus, sest palvus oli just algamas.

«Nagu see on ikka enne teenistuse algust, sa oleks võinud kuulda nõela kukkumist,» kirjeldas ta hetke enne, kui ründaja tule avas. «See algas pearuumis... Ma olin kõrvalruumis, nii et ma ei näinud, kes tulistas, aga ma nägin inimesi jooksmas ruumi, kus mina olin, ma nägin inimesi, kes olid verega kaetud ja osa inimesi lonkas. Sel hetkel sain aru, et asi oli tõesti tõsine.»