President Kaljulaid ajab Eesti asja ka hommikujooksu tehes

Teisipäeva varahommik. New York, see linn, mis kunagi päriselt ei maga, hakkab alles ärkama.

Vahetult enne poolt seitset lisandub veel üks seltskond tulijaid, kõigil sinimustvalgega särgikatted. Pargi poole sörgib New Yorgis töövisiidil viibiv Eesti president Kersti Kaljulaid koos saatjaskonnaga. Eestis ilmselt just selle hommikujooksu jaoks tehtud särgid jagatakse välja ka teistele tulijatele, nii et kõik 25 jooksjat on sel hommikul meie värvides.