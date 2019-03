Galerii ja video: Vakra lõputöö tunnistati plagiaadiks ja bakalaureusekraad tühistati

Reiska sõnul on Vakral võimalik ka otsus edasi kaevata. «Selles osas, mis saab Vakra magistrikraadist, praegu selgus puudub,» ütles ta.

Ülikooli õppeprorektor Priit Reiska ütles pärast istungit, et menetluse käigus küsiti selgitusi kõigilt osapooltelt ning telliti ekspertanalüüs. «Komisjon vaatas tööde kattuvust ja seda, kes oli mingisuguste osade autor. Selgus, et kattuvused olid suures ulatuses, kuid sellest saab detailsemalt rääkida, kui menetlusega on ühele poole jõutud,» selgitas Reiska.